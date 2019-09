Diano Marina. Ricco epilogo del calendario: sport, animazione, intrattenimento, shopping e tanto altro. Nella lunga notte di sabato 14, ben dieci punti-musica per le vie del centro. Domenica 15 prevista anche la premiazione di tre benemerite organizzazioni cittadine.

Piatto ricco a Diano Marina per l’ultimo week end dell’estate: musica, sport, proposte commerciali, enogastronomia e motori. Il degno epilogo di un calendario fitto di appuntamenti che, per quasi tre mesi, hanno soddisfatto tutti i palati.

Si partirà in realtà già da venerdì 13, quando, sui due campi montati sulla fine sabbia dell’arenile dianese (spiaggia ex Camandone e spiaggia libera attigua al chiosco Sotto il Sole), ben visibili dalla passeggiata e a due passi dal centro, scatterà con le qualifiche un’interessante torneo femminile di beach volley, inserito nel calendario nazionale (classificazione di B1, il livello più alto dopo il Campionato Italiano). Sabato e domenica si disputeranno le gare valide per il tabellone finale (a 16). Annunciate, oltre alle migliori giocatrici della zona, anche diverse coppie da regioni del Nord e Centro Italia. L’evento, che si svolge sotto l’egida della Fipav, è promosso dal Riviera Volley, sodalizio che fa capo alla Polisportiva Corpo e Movimento. Ancora top-secret i nomi delle partecipanti (le iscrizioni sono ancora aperte).

L’evento più atteso dal grande pubblico è però quello di sabato sera, con la seconda Notte Bianca dell’estate, a tema “Messico e Nuvole” (prendendo spunto dalla famosa canzone di Iannacci), con l’organizzazione dell’Associazione Vivi Diano Marina con Noi, in collaborazione con i commercianti e la Famja Dianese. La Notte Bianca di fine estate è ormai un classico di Diano Marina, essendo giunta alla quinta edizione (quella di inizio stagione nel 2019 è giunta invece all’ottava). In un centro cittadino adeguatamente addobbato, il clima di festa (graditi sombrero e abiti a tema) si respirerà già dalla mattina, con l’happy shopping proposto dalle attività commerciali e l’apertura di un mercatino di prodotti locali e hobbystica. Il via ufficiale è previsto alle 18, con tutti i locali operanti a pieno regime e con tante specialità tipiche. La musica entrerà in scena alle 21, con ben dieci punti dislocati lungo tutto l’isola pedonale, con protagonisti che man mano entreranno in azione, andando avanti, in alcuni casi, sino a notte inoltrata.

Questi gli artisti coinvolti e le relative location: Premiata Banda (via Nizza, ang. via Cairoli), Suara Acustic Quartet (via Genova), Nuovi Solidi (corso Roma), Karibe Band Show (via Canepa), Border Line (corso Roma), Maco Duo (via Cavour), Dj Fabietto e Luca Griotto (via Genala), Ivan Dj (via Milano, ang. via Nizza), El Coach e Mister Pink Dj (via Milano) e Stefano Martini (corso Roma). Insomma, una vera e propria festa della musica.

Ancora iniziative commerciali, proposte gourmet e animazione in centro saranno proposti nella giornata di domenica 15, nell’ambito di Sull’onda di settembre. Non mancherà, come lo scorso anno, la consegna del premio in memoria di Roberto Viale, ad alcune associazioni di volontariato che si siano distinte per la loro attività in favore della comunità e in favore dei più deboli. Alle 17.30 in via Genova (angolo via Novaro) un riconoscimento sarà consegnato, alla presenza delle autorità cittadine, ai responsabili dell’Opera Pia Domenica Novaro (congregazione delle Suore Ministre degli Infermi), del Lions Club Diano Marina Golfo e dell’Associazione Il Seme di Senapa.

Nella giornata di domenica avrà luogo anche l’8° Raduno Fiat 500 del Golfo Dianese, con i partecipanti che dopo il ritrovo fissato a San Bartolomeo al mare, transiteranno, prima di dirigersi nell’entroterra, anche da Diano Marina.

Questa mattina, nell’ambito della presentazione della Notte Bianca e del torneo di beach volley – presenti anche il sindaco Giacomo Chiappori, l’assessore Barbara Feltrin e i consiglieri Davide Carpano e Veronica Brunazzi – si è parlato anche dell’ormai imminente nona edizione di Windfestival, che quest’anno durerà ben quattro giorni, d giovedì 3 a domenica 6 ottobre, dando spazio, nella sua giornata inaugurale, ad una sorta di expo, in centro, delle associazioni sportive locali. Tutte le novità e il programma definitivo saranno svelati in un’apposita conferenza stampa che si terrà intorno alla fine del mese.

