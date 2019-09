Non paga l’A10 per 350 volte: francese assolto in primo grado a Imperia

Imperia. Henry B., un francese di 57anni, abitante nel sud della Francia dalle parti di Mouan Sartoux è stato assolto, in primo grado, dal giudice Francesca Minieri di Imperia, dall’accusa di insolvenza fraudolenta per essere transitato 350 volte dall’Autostrada dei Fiori, senza mai aver pagato e accumulando un presunto debito di 33.964,76 euro.

I fatti risalgono al periodo tra il 16 luglio 2014 e il 5 ottobre 2015. La targa francese dell’auto dell’uomo, una Volkswagen Fox, è stata sistematicamente ripresa dalle telecamere di sorveglianza dell’Autofiori in tutti i caselli tra la barriera autostradale di Ventimiglia e Albenga, in nella vicina provincia di Savona. Per uscire senza pagare, utilizzava un metodo molto semplice: si accodava alle auto dotate di telepass e quando si alzava alla sbarra, si attaccava uscendo con loro.

L’assoluzione è avvenuta perché non è stata raggiunta la prova sufficiente per due motivi: l’impossibilità di stabilire chi fosse alla guida del mezzo (la telecamera riprende la targa ma non il conducente, per motivi di privacy) e il casello di ingresso dell’auto. In questi casi, infatti, l’autostrada considera come casello in ingresso quello più lontano, Taranto, ed è sulla base di questa considerazione che viene calcolato l’importo evaso.