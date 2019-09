Nel mare di Sanremo il mini yacht made in Italy: stupore per il Jet Capsule

Sanremo. Un mini yacht dalle forme futuristiche e di produzione italiana, il Jet Capsule, ha destato lo stupore dei sanremesi che lo hanno avvistato questa mattina al largo della spiaggia tra i due porti.

“Inventata” nel 2012, questa particolare navicella del mare è prodotta nei cantieri nautici napoletani. A parte per il divertimento e il trasporto dei ricchi proprietari che possono permettersela, l’imbarcazione è stata progettata come tender per maxy yacht, taxi acquatico o mezzo di pronto soccorso. Il costo, per i modelli più accessoriati può raggiungere i 300 mila euro.

(Foto dai social)