E’ tempo della Fiera d’autunno di Caraglio e della Valle Grana

Caraglio (Cuneo). Prende il via domani (venerdì 20 settembre) l’edizione 2019 della Fiera d’Autunno di Caraglio e della Valle Grana che prevede anche la Sagra degli gnocchi al Castelmagno.

L’evento si concluderà domenica 22 settembre ha un programma ricchissimo che riportiamo qui di seguito.

Venerdì 20 settembre

Ore 17-24: Via Roma 41^ Fiera d’Autunno

Ore 17-23: Piazza San PaoloMostra: “ògni còsa… a sò temp!!” a cura di Collezionisti Caragliesi.

Ore 19.00: Area coperta del Pellerin Inaugurazione Del Palagnocco 2019

Ore 21,00: Piazza Cavour – stand CRI CaraglioPartenza Fiaccolata della CRI Caraglio con arrivo in Piazza della Cooperazione, a seguire rinfresco e concerto della CRUSS RUSS BAND

Sabato 21 settembre

Ore 9-24: Via Roma41^ Fiera d’Autunno

Ore 10-23: Piazza San Paolo – ex Chiesa Mostra: “ògni còsa … a sò temp!!” a cura di Collezionisti Caragliesi.

Dalle ore 15: Piazza della Cooperazione Esibizione sportive a cura delle Associazioni Sportive caragliesi

Ore 9-23: Porta di Valle “MERCAN’dò fatto a mano market” esposizione e vendita di manufatti artigianali

Ore 21: Piazza del Peso – Polo dell’agricolturaBalli Occitani con i “Paure Diau”

Ore 21: Piazza GiolittiMass Training (insegnare gratuitamente i gesti salva vita del Basic Life Support alla popolazione)

Ore 21: Piazza della CooperazioneLa Cricca dij Mes-ciá “Talenti da Piola, bollenti da strada” musica folk popolare Piemontese

Ore 23: Grandioso spettacolo pirotecnico

Domenica 22 settembre

Ore 9-20: Via Roma41 ^Fiera d’Autunno

Ore 10-19: Piazza San Paolo – ex Chiesa Mostra: “ògni còsa … a sò temp!!” a cura di Collezionisti Caragliesi.

Ore 9-20: Piazza Giolitti Mercatino dei bambini (Mostra scambio di figurine)

Ore 9-20: Corso Giovanni XXIII Mercato ambulante

Dalle 10: Piazza della CooperazioneEsibizione sportive a cura delle Associazioni Sportive caragliesi

Ore 9-20: Porta di Valle “MERCAN’dò fatto a mano market” esposizione e vendita di manufatti artigianali

Ore 16,30: Piazza San Paolosimulazione d’incidente a cura della CRI di Caraglio in collabo-razione con i Vigili del Fuoco