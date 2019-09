Negata discussione sull’Isah, Imperia al Centro: «Convocare la commissione al più presto»

Imperia. «La conferenza capigruppo di oggi non ha accettato la proposta di Imperia al Centro, condivisa da tutta la minoranza, di inserire nel prossimo Consiglio Comunale una discussione sul tema della trasformazione ISAH in Fondazione – fa sapere il gruppo consiliare “Imperia al Centro” commentando il rifiuto della maggioranza di portare in discussione al consiglio del 27 settembre, la discussione sull’Isah.

La azienda Pubblica di Servizi alla Persona ISAH è un’eccellenza del territorio nel settore dei servizi

socio-sanitari ed è ente autonomo rispetto al Comune, tuttavia, alla luce delle notizie di stampa di conflitto con alcuni dipendenti circa la trasformazione, ci pare che vi sia un rilevante interesse pubblico per la città di Imperia ad evitare che tale situazione possa incidere sull’efficienza dell’Ente e sulla qualità del servizio offerto

all’utenza.

La proposta non aveva alcun contenuto di ostilità, volendo semplicemente dare un contributo di visibilità e trasparenza alla problematica, ma la maggioranza ha preferito rimandare la pratica, dichiarandosi tuttavia disponibile ad approfondire la problematica con una Commissione Consigliare convocata appositamente, come già avvenuto lo scorso 24 maggio, in cui invitare i vertici ISAH, i sindacati e tutti gli attori della complessa vicenda. Accogliamo tale opportunità, anche se avremmo preferito un dibattito pubblico in Consiglio; facciamo appello tuttavia al Presidente del Consiglio Pino Camiolo, e al Presidente della Commissione IV Antonello Motosso, affinché provvedano alla convocazione al più presto, prima che arrivi il provvedimento definitivo da parte della Regione, atteso entro fine mese».

Leggi qui la bozza discussione non ammessa all’o.d.g.