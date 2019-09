Imperia calcio, mister Lupo: «Ottimo primo tempo, poi il calo. Dobbiamo imparare a chiudere le partite»

Imperia. Mister Alessandro Lupo analizza la vittoria dei suoi per 3-2 sul Pietra Ligure nel secondo turno di Coppa Italia, affermazione che tiene aperta una fiammella di speranza di qualificazione.

«Un bel primo tempo, 45 minuti fatti bene ma troppe occasioni sprecate. Non l’abbiamo chiusa. Si poteva fare sicuramente di più sul 2-0 con 11 contro 10», dice il tecnico neroazzurro.

«Per quanto riguarda il calo nella ripresa -aggiunge Lupo - infortunio del goal a parte, bisogna capire se si tratta di un calo fisico che ci sta o psicologico. Non vorrei che si fosse ripetuta e si ripetesse la situazione di Ospedaletti, quando siamo rientrati dagli spogliatoi convinti di averla in pugno. In questo caso ci sarà da lavorare sul piano mentale».

A questo punto L’Imperia deve sperare di battere l’Alassio in casa sua con ampio scarto e che contemporaneamente il Pietra Ligure si sbarazzi dell’Ospedaletti.