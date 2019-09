Montalto Ligure. Trasferta abruzzese per il duo del Borgo Romantico. Sabato 7 settembre il duo d’arpe celtiche e antiche “Il Rubino e lo Smeraldo“ ha suonato all’apertura dell’evento “Notte Templare“, su richiesta dell’organizzazione “Rievoca” che ne ha apprezzato la ricostruzione degli strumenti antichi e dei brani riadattati dagli antichi neumi.

Il duo nasce nel 2012 nel borgo romantico di Montalto Ligure e propone musiche dell’area celtica e medievale. I componenti sono: Andrea Novella: suonatore di Arpa Celtica, Arpa Medievale Irlandese, Tin e Low Whistle e costruttore degli strumento del Duo; Lara Novella Manis: suonatrice di Arpa Celtica, Arpa Medievale, Arpa Cromatica e Salterio ad Arco.

All’interno del Palazzo Colella sono risuonate le melodie delle Cantigas de Santa Maria, del Llibre Vermell, dei Trovatori e delle Ballate Medievali.

I Musici del Borgo Romantico vantano esibizioni in feste celtiche al nord Italia e in alcuni momenti come sottofondo agli Handsfasting e Feste Medievali in Ponente Ligure, centro Italia e all’estero.