Montalto Ligure, donna investita dalla propria auto

Montalto Ligure. Una donna francese, che stava parcheggiando la propria auto, è stata investita dalla stessa vettura. E’ successo nel territorio comunale di Montalto Ligure intorno alle 18. Secondo una prima ricostruzione, l’auto – con cambio automatico – sarebbe partita da sola. La donna ha cercato di fermarla ma la vettura le ha schiacciato una gamba.

Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Verde di Arma. Presenti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo e i carabinieri. Allertato anche l’elisoccorso Drago, arrivato da Genova.

La donna, rimasta cosciente, non sarebbe in pericolo di vita. E’ stata trasbordata in elicottero in codice rosso di massima gravità all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.