Monaco Yacht Show: ecco i candidati agli award

Il Monaco Yacht Show presenta oggi i 18 superyacht che si sfideranno per la sesta cerimonia di premiazione del MYS Superyacht il 24 settembre, il giorno prima dello spettacolo.

I candidati sono tutte nuove costruzioni di oltre 40 m (LOA) consegnate nell’anno (o alla fine del 2018) e svelate dal loro cantiere in prima mondiale al MYS 2019.

Attila (64m / Shipyard Sanlorenzo)

Aurora Borealis (67m / Shipyard Amels)

Severin°s (55m / Shipyard Baglietto)

Bintador (49.9m / Shipyard Tankoa Yachts)

Dragon (79.5m / Shipyard Columbus Yachts)

DreAMBoat (90m / Shipyard Oceanco)

Excellence (79.95m / Shipyard Abeking & Rasmussen)

Here comes the sun (83m / Shipyard Amels)

Joy Rider (45m / Shipyard Damen)

Lilium (47.50m / Shipyard Bilgin Yachts)

Majesty 140 (43.10m / Shipyard Gulf Craft)

Mangusta Gransport 45 (45m / Shipyard Overmarine)

Metis (63m / Shipyard Benetti)

CRN 135 (79m / Shipyard CRN)

Bold (85m / Shipyard Silveryachts)

Navetta 42 (41.8m / Shipyard Customline – Ferretti Group)

Race (50m / Shipyard Riva – Ferretti Group)

Tis (111m / Shipyard Lürssen)

Le 18 unità soddisfano i criteri definiti con i giudici per competere per le quattro categorie della cerimonia. Il Comitato Organizzatore del Monaco Yacht Show, rappresentato da Gaëlle Tallarida, amministratore delegato dello show, si affida all’esperienza in yachting e all’arte di vivere di un gruppo eclettico di giornalisti per votare i loro migliori yacht (Hillary Buckman, caporedattore di Ocean Magazine (Australia), Merijn de Waard, direttore dei media The Superyacht Times (Paesi Bassi), Nabil Farhat, caporedattore di The World of Yachts and Boats (Medio Oriente), William Mathieson, caporedattore di Superyachtnews .com (Regno Unito), Christina Tsangaris, caporedattore di Superyachts.com (Regno Unito).

Il giorno seguente della cerimonia, i visitatori del Monaco Yacht Show scopriranno le navi vincitrici e tutti i candidati in mostra a Port Hercules, tra le 44 nuove costruzioni svelate in anteprima mondiale sui 125 superyacht esposti quest’anno.