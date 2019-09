Mauro Colagreco del “Mirazur” di Mentone è il migliore chef di Francia

Mentone. L’argentino – di origine italiane – Mauro Colagreco, il cui ristorante Mirazur ha guadagnato quest’anno la terza stella Michelin ed è stato incoronato il miglior ristorante del mondo da 50 Best, è stato eletto lunedì chef dell’anno dai suoi colleghi francesi.

Mauro Colagreco, 42 anni, il cui piatto simbolo è la barbabietola, regina del suo orto, cucinata in una crosta di sale, dopo due stagioni trascorse in terra, tritata in carpaccio e sormontata da caviale, è l’unico chef straniero ad aver ricevuto tre stelle Michelin in Francia.

Secondo quanto riporta Nice-matin, è stato giudicato il migliore al trentatreesimo trofeo della rivista “Le Chef”, dopo il voto di quasi 6.000 professionisti della ristorazione nella guida Michelin.