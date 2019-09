Martedì il principe Alberto di Monaco in visita al porto di Ventimiglia

Ventimiglia. È attesa nella tarda mattinata di martedì 3 settembre la visita a Ventimiglia del principe Alberto di Monaco, che compirà un sopralluogo all’interno del costruendo porto turistico di “Cala del Forte”, gestito dalla società “Ports de Monaco”. Si tratta di una visita informale e riservata, sia per motivi di protocollo che di sicurezza: il sopralluogo si svolgerà infatti all’interno del cantiere del porto.

Oltre al principe, parteciperà alla visita anche il sindaco Gaetano Scullino: al momento unico invitato per il Comune di Ventimiglia. Le opere a mare dell’approdo turistico saranno inaugurate entro il maggio del 2020. Per far sì che tutto sia pronto per la primavera del prossimo anno, all’inizio del 2020 verranno consegnate le chiavi ai 34 imprenditori che hanno affittato i locali commerciali in modo che in tre mesi (questo il tempo previsto) li possano allestire e siano pronti ad accogliere al meglio equipaggi e ospiti.