Marta De Giovanni di Castellaro convocata al Trofeo delle Regioni junior

Imperia. La motociclista Marta De Giovanni di Castellaro è stata convocata al Trofeo delle Regioni junior.

«Bella notizia oggi!! La mia convocazione al trofeo delle Regioni junior – fa sapere Marta De Giovanni - orgogliosa di essere tesserata in Liguria e di avere portato i colori liguri nel campionato italiano Fmi femminile come unica tesserata ligure. Per me questo un premio e un incentivo a fare sempre meglio per me e per il motocross ligure che vede tanti piloti allontanarsi in cerca in altre regioni di tesseramenti gratis o aiuti di altro genere».