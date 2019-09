Marina degli Aregai primo porto in provincia a dotarsi del Seabin, il “mangia plastica” del mare

Santo Stefano al Mare. E’ stato inaugurato oggi nel porto di Marina degli Aregai il progetto Seabin: dispositivo per rimuovere la plastica dal mare. Da un’idea di Lifegate, quello degli Aregai è il primo scalo in provincia, scelto da Geomag, a dotarsi di questa apparecchiatura.

Il Seabin, ideato da due australiani, è in grado di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno, comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3 mm.

I detriti vengono bloccati in un sacchetto e l’acqua, ripulita anche di oli a base di petrolio, finisce di nuovo in mare. Può funzionare 24 ore al giorno ed è straordinariamente efficace in aree come i porti, all’interno dei quali convergono i rifiuti in mare per l’azione dei venti e delle correnti. Deve essere ripulito una volta al mese e non mette a rischio la vita dei pesci.