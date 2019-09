Roma. Migliaia di italiani sono scesi in piazza, a Roma, per protestare contro l’insediamento del nuovo governo giallo-rosso, nato dal patto tra il M5s e il Pd, dopo la mozione di sfiducia presentata dal leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha portato alla fine del primo governo Conte.

Tra i manifestanti, erano presenti in piazza Montecitorio numerosi imperiesi, rappresentanti del centrodestra: Massimiliano Iacobucci, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, l’assessore regionale Gianni Berrino (FdI), il deputato leghista Flavio Di Muro, l’avvocato ed ex candidato al consiglio comunale di Ventimiglia Enrico Amalberti (FdI) e altri ancora.

«In piazza c’è un pezzo di Italia che penso sia maggioranza nel Paese che chiede di votare. Oggi è plastica la divisione tra il Palazzo chiuso e l’Italia in piazza», ha detto Salvini a margine della manifestazione contro la fiducia al governo Conte davanti a Montecitorio.