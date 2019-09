Lotta all’abusivismo commerciale a Sanremo, l’interpellanza del consigliere Cozza

Sanremo. Ecco un’interpellanza rivolta al sindaco Alberto Biancheri ed all’assessore competente da Federica Cozza, consigliere comunale del Gruppo Lega Liguria- Salvini.

«Premesso che siamo sinceramente grati a Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale che quotidianamente cercano di arginare il fenomeno dei venditori abusivi di merce contraffatta, spesso extracomunitari mediante controlli effettuati sull’onda delle necessità contingenti o di segnalazioni di operatori e cittadini . Apparentemente il contrasto all’abusivismo

avviene in assenza di una programmazione strategica di lungo termine ben definita e coordinata con le altre forze di polizia presenti sul territorio da parte dell’Amministrazione Comunale al fine di ottimizzare il lavoro di tutti e ottenere risultati più importanti e azioni più efficaci .

Considerato che diverse sono le segnalazioni pervenuteci da parte di molti commercianti sanremesi che lamentano una presenza insistente, molesta, sempre più aggressiva, numerosa

e inopportuna di venditori abusivi di merce contraffatta che avvicinano i cittadini e gruppi di turisti in visita alla nostra città.

Ritenuto inoltre che gli “assalti “ organizzati di gruppi di venditori abusivi ai cittadini e soprattutto ai turisti non siano coerenti con un corretto stile di “accoglienza turistica” che ci si aspetterebbe in una città importante , famosa e internazionale come Sanremo.

Tenuto conto altresì che l’Amministrazione Comunale dovrebbe avere sempre presente e tutelare quei cittadini , commercianti , artigiani e operatori che comprano merci legalmente ,

pagano le tasse e rivendono tali merci sempre seguendo la legge e quindi con costi imprenditoriali più alti di chi opera fuori dalla legge con conseguente costo superiore del prodotto offerto . E ancora per le aziende che producono e rappresentano il marchio “Made in Italy” questa concorrenza sleale e soprattutto illegale comunque rappresenta un ulteriore danno alle loro produzioni che comunque si basano su criteri e regole improntate alla legalità soprattutto fiscale.

Tutto ciò premesso

Interpella

il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

– Come intende attivarsi concretamente l’Amministrazione comunale per contrastare efficacemente il problema sopra evidenziato a tutela quindi dei diritti dei commercianti Sanremesi ed anche di cittadini e turisti che scelgono sanremo quale loro residenza o meta e non meritano un’accoglienza tale».