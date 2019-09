Ospedaletti. L’Ospedaletti Calcio è pronto per la nuova stagione. In serata la società orange ha presentato al campo “Ciccio Ozenda” l’organigramma della società, la composizione dello staff tecnico, la rosa dei calciatori della prima squadra e il settore giovanile.

Erano presenti il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti, il presidente della società orange Luca Barbagallo, il calciatore del Genoa Stefano Sturaro, il responsabile tecnico del settore giovanile José Espinal, gli allenatori e i ragazzi delle diverse categorie.

di 52 Galleria fotografica Ospedaletti Calcio stagione 2019-20









L’Ospedaletti per la prima volta nella storia giocherà nel campionato di Eccellenza. «E’ una cosa storica – dichiara il sindaco Daniele Cimiotti - Ci saranno ancora lavori da fare in questo stadio, come i parcheggi e i posti a sedere, quindi cercheremo di fare di tutto per poter migliorare ancora in futuro questa nostra sportività, perché Ospedaletti, come amministrazione, spenderà qualche cosa per poter sviluppare il calcio e tutto lo sport quale veicolo turistico».

Oltre 200 bambini hanno scelto di entrare a far parte della famiglia orange: «E’ un anno sociale che inizia con le migliori aspettative – afferma il presidente Luca Barbagallo - Partiamo con tutte le migliori premesse e possibilità: il campo è nuovo, la squadra è in Eccellenza per la prima volta, abbiamo sistemato molte cose e abbiamo dalla nostra parte l’amministrazione che ci aiuterà a sistemare ciò che manca. Il nostro futuro è il settore giovanile, abbiamo oltre 200 ragazzi pronti a divertirsi, ad apprendere, a stare insieme e fare squadra. Lo sport è fondamentale per questo».

«Vorrei ringraziare tutti coloro che lavorano ogni giorno per questa società – dice Stefano Sturaro – Ai ragazzi posso dire: divertitevi, allenatevi e cercate sempre di fare al meglio delle vostre possibilità. Con un po’ di fortuna in futuro potreste togliervi delle belle soddisfazioni. Niente è impossibile perciò buona stagione a tutti».

«Per me l’Ospedaletti è un grande rifugio dove noi tutti possiamo crescere, anche gli addetti ai lavori. Spero che possa diventare un rifugio per ogni ragazzo che ha scelto la famiglia orange – pronunzia José Espinal – Come dirigente ho iniziato quattro anni fa e da allora sono cresciuto molto perciò vi ringrazio per questa mia crescita personale e mi auguro di crescere tutti insieme».