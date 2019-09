L’olio di olive taggiasche in mostra al Villaggio Coldiretti di Bologna

Imperia. A Bologna settembre si chiude con un lungo weekend all’insegna della scoperta delle biodiversità ed eccellenze delle campagne italiane, per conoscere da vicino il lavoro, le produzioni e le ricette della tradizione agroalimentare tricolore: a questo importante appuntamento non poteva mancare la Liguria presente con i giovani imprenditori, impegnati nel Villaggio delle Idee, gli Agrichef che prepareranno le ricette della tradizione, nonché con le eccellenze in vendita diretta presso il più grande Mercato di Campagna Amica e nell’area dedicata allo street food contadino.

Coldiretti Liguria farà sentire la partecipazione alla tre giorni dedicata al meglio dell’agricoltura e pesca italiana, con oltre 700 soci in partenza da tutte le province e una nutrita squadra che darà la migliore testimonianza possibile del nostro territorio e delle sue eccellenze. Il ricco programma del Villaggio permetterà di tornare alle origini per capire le ragioni del successo del Made in Italy vivendo autenticamente un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con gli agrichef, in sella ad asini e cavalli, nella stalla con mucche, pecore, capre, maiali, conigli e galline, o nelle fattorie didattiche e negli agriasili.

Il consumatore interessato al buon cibo italiano a km zero e alle particolarità dei territori, potrà trovare tutto quello che cerca nel più grande mercato Campagna Amica composto da aziende agricole provenienti da ogni parte d’Italia. Della Liguria saranno presenti le eccellenze portate dalle aziende agricole Novaro Nicola, Ramella, Calcagno Paolo, Soc. Casaleggi, Vivi Piccante, Cactus Center, cooperativa Tre Ponti che con olio, patè, pesto alla genovese, Basilico Genovese Dop, salumi, peperoncini, fiori della riviera, piante grasse e tanto altro, soddisfaranno tutte le aspettative del pubblico del Villaggio.

E se tutto questo non bastasse è l’unico posto al mondo dove chiunque può fare un’esperienza da vero gourmet con il miglior cibo italiano, scoperto attraverso gli appetitosi menù preparati dagli Agrichef Campagna Amica che hanno fatto della cucina la loro grande passione. Inoltre presso l’area dedicata allo street food sarà possibile rinfrescarsi con l’ottimo gelato a km0 presso l’Agrigelateria Dalpian di Genova.

«Saranno tre giorni fitti di attività nel cuore della food valley italiana – affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa – fra showcooking con gli Agrichef, degustazioni, fattorie didattiche, laboratori ed esperienze sull’educazione alimentare e sulla sostenibilità, pet therapy, agriasilo per i più piccoli e una vera Arca di Noè in cui scoprire da vicino la biodiversità che anima le campagne italiane, con piante e animali – salvati dall’estinzione grazie al lavoro di produttori agricoli e allevatori – messi a rischio dai cambiamenti climatici e dall’invasione di insetti alieni.

L’obiettivo è quello di far conoscere a consumatori e turisti il frutto del lavoro dei nostri imprenditori, grazie ai quali possiamo vantare eccellenze enogastronomiche conosciute in tutto il mondo e presidiare territori che altrimenti sarebbero stati abbandonati da tempo. A questo importante appuntamento saremo presenti con i nostri soci, le eccellenze locali come il Basilico Genovese DOP e l’olio di olive taggiasche, gli Agrichef, i nostri vini DOC presso l’area Enoteca e soprattutto con i nostri giovani che nell’area del Villaggio delle Idee saranno pronti a confrontarsi e discutere sulle tematiche che gravitano intorno al mondo dell’agricoltura del futuro».

