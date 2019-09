L’imperiese Davide Massa arbitra Genoa-Bologna

Imperia. L’imperiese Davide Massa arbitrerà Genoa-Bologna, che andrà in scena mercoledì 25 settembre alle 21 al Marassi. L’arbitro di Imperia scende in campo per il turno infrasettimanale di serie A.

Gli assistenti di Massa saranno Giallatini e Di Gioia. Il quarto uomo sarà Fourneau mentre gli addetti Var saranno Manganiello e Di Iorio.