Bordighera. I libri gettati dalla scuola di via Pelloux a Bordighera sono stati consegnati al liceo linguistico “Dante Alighieri” di Chisinau, in Moldova, dove i giovani studiano la lingua italiana. Un’opera di volontariato da parte di privati, dell’amministrazione comunale e della gentilissima Gaia Panzaru, cittadina moldava già operatrice in numerose iniziative di volontariato internazionali e direttrice di una grande azienda internazionale, oltre al lavoro di numerosi ragazzi ha reso possibile il trasporto dei libri fino alla cittadina. Il vicepreside del Liceo Dante Alighieri di Chisinau ha inviato un messaggio di ringraziamento al Comune di Bordighera, definendo il gesto «un regalo intelligente, un regalo di cultura».

Con la collaborazione dell’università pedagogica i volumi verranno classificati e troveranno la migliore collocazione per età e settore.