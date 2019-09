Leva finanziaria: come funziona e vantaggi

Chiunque ha sentito parlare almeno una volta di trading online o si è interessato dell’argomento è incappato nel termine “leva finanziaria”, spesso riferito ai vantaggi di quel particolare broker o di un investimento specifico.

Comprendere il funzionamento della leva finanziaria, dei suoi vantaggi tanto quanto dei suoi pericoli è essenziale per investire in Borsa senza errori.

Vediamo di seguito come funziona la leva finanziaria e quali sono le ultime regolamentazioni a riguardo.

Come funziona la leva finanziaria

La leva finanziaria si presenta con una coppia di numeri, di cui quello di destra è sempre 1. Essa va ad indicare quantitativamente il vantaggio che ti offre un broker quando sta per aprire una posizione su un titolo.

Molti degli investimenti possibili sui mercati finanziari, difatti, presentano costi proibitivi per i trader, che solo chi ha a disposizione capitali di partenza ingenti (dell’ordine delle centinaia di migliaia di euro) può sfruttare al meglio.

Anche se possedete, ad esempio, un capitale di partenza di 20.000 euro, sufficienti a malapena ad aprire una modesta posizione su un titolo, in alcun modo dovete impiegarli tutti per una singola operazione: la regola che non va mai trasgredita se state investendo è quella di differenziare il vostro portafogli.

Avendo a disposizione 20.000 euro, il massimo che potete investire su una singola operazione senza infrangere questa regola, saranno pressappoco 4.000 euro. Con 4.000 euro vi renderete conto che non solo i profitti che potete ricavarne sono minimi, ma che anche molte operazioni non vi saranno possibili.

Se avete a disposizione ancora di meno, ecco che la faccenda si fa seria e la leva finanziaria rivela tutta la sua utilità: con una leva di 40:1, ad esempio, possiamo realizzare investimenti dal valore 40 volte maggiore del capitale investito.

Se vogliamo comprare, ad esempio, 10 azioni Amazon, un investimento del genere ci verrebbe a costare, con una quotazione di 1.700 euro l’una, circa 17.000 euro. Con una leva di 40:1, invece, possiamo concludere l’operazione con appena 425 euro. Se dopo due settimane il titolo Amazon sale a 2.000 euro, le nostre azioni varranno 20.000 euro.

A questo punto, vendiamo le azioni, e dai profitti andranno sottratti i 17.000 euro meno il versamento da noi fatto, ovvero 16.575. I restanti 3.425 euro costituiscono il profitto che abbiamo registrato.

Facendo trading online non dovremmo pagare alcuna commissione al broker in quanto il suo profitto è già contenuto nel prezzo dell’investimento, tramite i pip.

Perché regolamentare la leva finanziaria: quali sono i rischi

Va di pari passo che a grossi vantaggi si associano grossi rischi: in caso di perdita, infatti, non soltanto, stando all’esempio di cui sopra, avremo perso i 425 euro di investimento, ma dovremmo anche pagare.

Ipotizzando che le azioni Amazon calano a 1.500 euro l’una, alla fine delle due settimane saremmo in rosso di 1.575 euro che dovremmo pagare al broker.

Per questo motivo le ultime regolamentazioni in ambito di trading online, varate dall’ESMA nel primo semestre del 2019, hanno limitato la leva finanziaria proponibile dai broker ad un massimo di 30:1.

Si tratta di una limitazione che viene applicata agli account iniziali, quelli dei trader principianti, in modo da limitare il più possibile la possibilità che ad azioni sconsiderate si associno effetti disastrosi sulle finanze personali.

Investire in Borsa senza errori è qualcosa in cui non riescono nemmeno i professionisti: anche il migliore dei trader registra perdite su alcuni investimenti ma, con l’esperienza e lo studio si impara ad arginare le perdite e a pianificare nel migliore dei modi le proprie strategie.

Il principio fondamentale resta sempre e comunque “to lose small and win big”, ovvero perdere poco e guadagnare tanto: per farlo servono dedizione e tempo!

(Foto da Google Immagini)