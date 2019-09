L’asilo di Molini di Triora rischia di chiudere se non si trova una maestra

Molini di Triora. Un piccolissimo asilo, che accoglie pochi bimbi, rischia di chiudere se non trova una maestra entro il 28 di settembre. La precedente insegnante, una maestra di Sanremo, ha ricevuto quest’anno un’offerta lavorativa nella sua città e ha deciso di lasciare l’incarico. Per questo ora è corsa contro il tempo per non far chiudere la scuola.

I requisiti necessari sono: laurea in scienze della formazione o diploma magistrale (ante 2002). Stipendio di circa mille euro.

«Molini di Triora é un favoloso borgo sul fiume Argentina, circondato da boschi e olivi e l’assessorato offre ampissime libertà di iniziativa sia outdoor che collaborative con aziende agricole locali, fattorie didattiche, il parco delle alpi liguri e molto altro», si legge nell’annuncio per la ricerca della docente.

Per info: contattare Elisa al seguente recapito telefonico: 3458493160