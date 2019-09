Taggia. Organizzata dal Comune, domenica 31 agosto, ha preso vita l’edizione 2019 della Festa dei Ragazzi. Nell’arco della giornata all’interno degli stand espositivi e interattivi allestiti direttamente dalle autorità civili e militari, dalle associazioni sportive e di volontariato aderenti alla manifestazione, hanno proposto diverse attività dedicate a bambini e adolescenti. Il TT Arma di Taggia non poteva certo mancare.

Nella magnifica piazza Chierotti, le Giubbe Rosse hanno avuto a disposizione ampio spazio per poter far provare il lo sport ai numerosi intervenuti. E mentre i figli si divertivano ai tavoli con gli istruttori, i genitori potevano conversare con i dirigenti, che hanno loro illustrato la programmazione degli allenamenti per la prossima stagione 2019-2020.

«Ottimo l’afflusso, nonostante l’altalenanza metereologica tra pioggia e sole che ha contraddistinto una calda domenica fine estate – fa sapere l’Asdtt Arma di Taggia – Un doveroso ringraziamento va al Comune, in particolare all’assessore allo Sport Barbara Dumarte, sempre puntuale e disponibile, e a tutti coloro che si sono prodigati per l’ottima riuscita dell’evento che già da qualche anno riscuote grande interesse e successo».