L’Aido Imperia aderisce alla diciottesima Giornata nazionale di informazione sulla donazione di organi

Imperia. Anche quest’anno l’Aido imperiese prenderà parte alla diciottesima Giornata nazionale di informazione sulla donazione degli organi che, si svolgerà nelle giornate del 28 e 29 settembre.

I volontari saranno presenti a Imperia Oneglia in zona Piazza Dante, a Porto Maurizio in via XX Settembre angolo via Cascione, a Camporosso in Piazza Garibaldi e a Perinaldo fronte chiesa, per dare la giusta informazione sulla donazione degli organi tessuti e cellule.

La manifestazione ha l’adesione del Presidente della Repubblica e, trova in Dodi Battaglia il nuovo volto della campagna nazionale 2019. In oltre 1.400 piazze italiane, I volontari, incontreranno i cittadini dando loro informazioni sull’importanza della donazione come valore sociale e come opportunità per salvare una vita umana a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza, ravvivando i loro banchetti con le piantine di Anthurium andreanum.

Quest’anno l’Aido festeggia i 46 anni di attività, un traguardo ottenuto grazie all’impegno dei diecimila volontari che formano la famiglia di questa grande associazione. Per questo appare, sempre più importante diffondere, la tematica del sostegno alla diffusione di una coscienza civica e solidale.

Da oggi, si può esprimere il consenso alla donazione degli organi anche all’atto del rilascio e/o rinnovo della carta d’identità, grazie ai Comuni che hanno attivato il progetto Nazionale “Una scelta in Comune”. L’Aido dispone di un sito nazionale consultabile da tutti www.aido.it , la sezione provinciale che ha sede in Via Sant’Agata n.57 presso l’ospedale di Imperia, palazzina “A” 3 piano e, può essere contattata allo 0183 537270 o via e-mail imperia.provincia@aido.it , per chiunque volesse chiedere notizie o avere un incontro col personale nell’ufficio, in orari previamente concordati.

“Ricorda un donatore moltiplica la vita. Diventa anche tu donatore, noi ti aspettiamo”.