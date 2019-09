La sanremese Sara Facciolini ritorna in tv ed entra nel cast di “Tale e Quale Show”

Sanremo. Nuova avventura professionale per Sara Facciolini. Dopo l’assenza dalle scene per dedicarsi al mestiere di mamma, la showgirl sanremese è tornata in tv entrando nel cast “Tale e Quale Show” su Rai Uno.

Nel programma di Carlo Conti il suo amato pubblico la vedrà alle prese con l’arte del canto, scoperta solo di recente. Sara, infatti, ha una formazione da ballerina. I suoi primi passi li ha mossi nelle scuole di danza cittadine, prima alla “Città di Sanremo” di Luisella Vallino, poi all’Arcade di Franca Cozza, ha

Fin da giovanissima, talento e bellezza l’hanno portata sul piccolo schermo dove ha preso parte a trasmissioni come l’ “Eredità”.

Questa sera a “Tale e Quale Show”, dopo aver indossato i panni di Baby K ed Emma, interpreterà Jennifer Lopez. A fare il tifo per lei, insieme al marito Giandomenico Mesto e le figlie, Nina, 4 anni, e Iris, 16 mesi, non mancherà la sua Sanremo.

[Foto: Google Immagini]