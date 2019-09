La sanremese Lisa Pigato e l’Italia volano ai quarti di finale della Fed Cup Under 16

Sanremo. La sanremese Lisa Pigato e l’Italia under 16 volano ai quarti di finale della Fed Cup under 16 di tennis in corso sui campi dell’USTA National Campus a Lake Nona di Orlando in Florida.

Dopo aver battuto Chinese Taipei per 0-3 e il Perù per 3-0, ora sono a punteggio pieno nel Gruppo A insieme alla Russia. L’Italia Under 16 giocherà perciò oggi contro la Russia per conquistare il primo posto nel girone.

Nella prima giornata Matilde Paoletti aveva regalato il primo punto battendo Yu Chin TSAI per 6-4, 6-1, poi Lisa Pigato si è imposta su Yuyun Li per 2-6, 2-6 e nel doppio il terzo punto lo ha portato a casa la coppia Beatrice Ricci-Lisa Pigato su Cheng-Li con il punteggio 2-6, 2-6.

Nell’incontro con il Perù Matilde Paoletti ha sconfitto Daianne Hayashida per 6-3 7-5, poi Lisa Pigato è prevalsa su Dana Guzman con il punteggio di 6-4 6-4 e infine nel doppio la coppia Paoletti-Ricci ha messo ko il duo Hayashida-Soares per 6-1 3-6 10-7.

Lisa, allenata dal padre Ugo Pigato, sta dando il meglio di sé, mettendo in mostra le sue doti in una prestigiosa competizione oltreoceano.