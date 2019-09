La Pallamano Ventimiglia ai nastri di partenza, l’under 17 debutta nel Campionato Excellence Paca

Ventimiglia. Ad iniziare ufficialmente la stagione della Pallamano Ventimiglia saranno i giocatori U17; sabato 14 settembre alle 17:30, ad Antibes incontreranno i pari età della squadra locale.

L’incontro sarà valido come 1^ giornata della fase Excellence Paca (Provence Alpes Cote d’Azur). I giocatori passati di categoria sono gli stessi che la scorsa stagione sportiva, hanno disputato il Campionato Under 15 e che hanno fatto incetta di trofei ( Campioni Pre-Eccellenza delle Alpi Marittime, Campioni Regionali Liguri e quarti al Torneo internazionale “Handballmania” in Portogallo, oltre che campioni della Région Sud Francese di Beach Handball) fino ad arrivare alla Fase Finale Nazionale di Misano Adriatico ad inizio luglio.

In questa stagione questo gruppo, potrà contare su alcuni rinforzi importanti nati nel 2003, come il portiere Lorenzo Padova il terzino Michele Fiorella e Giampaolo Galatà; tuttavia, la squadra è la più giovane del campionato e si pone come obbiettivo stagionale, quello di accrescere le proprie competenze in questa magnifica disciplina.