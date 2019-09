La città di Sanremo protagonista della nuova canzone di Mika

Sanremo. «Voglio andare dove le notti sono accecanti, il sole continua a splendere», «Se potessi saprei dove starei, in una piccola città in Italia, perché non andiamo a ballare a Sanremo? Possiamo essere lì in un paio d’ore, proprio nel posto con i fiori gialli, in un posto che sappiamo solo noi, tramonto a Sanremo».

Sono queste alcune delle parole che si possono ascoltare nella nuova canzone di Mika, cantante libanese, naturalizzato britannico, ormai di casa in Italia.

Il brano, che è stato pubblicato il 5 settembre sul profilo Youtube ufficiale dell’artista, pare una vera e propria dedica d’amore alla Città dei Fiori, alle sue bellezze e ai suoi colori, che ha conosciuto per la prima volta nel 2017 durante la sua partecipazione come ospite al Festival di Sanremo e che, a quanto pare, lo hanno stregato.

Il sindaco Alberto Biancheri ha commentato positivamente questa inaspettata sorpresa: «La canzone #Sanremo, inserita nel nuovo album di Mika, è un omaggio tanto bello quanto inaspettato. Non solo una dichiarazione d’amore per il nostro territorio e le sue eccellenze, ma anche una promozione internazionale della destinazione, viste la fama e la caratura dell’artista. Spero ci sia presto l’occasione di averlo ospite in città e ringraziarlo come un vero amico di Sanremo. #SunsetinSanremo #YellowFlowers».