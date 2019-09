Il marchio “Sanremo” o “San Remo” è diffuso in tutto il mondo. Esiste un pub con questo nome a Vladivostok, nella costa russa sul Pacifico. C’è poi una caffetteria a Toronto e sempre in Canada c’è una marca di macchine da caffè omonima. Lo stesso vale per una marca di pasta in Australia. Ma gli esempi non si fermano qui e sarebbe lungo citarli tutti.

A questi però se ne aggiunge uno un po’ più particolare, dove al nome della Città dei Fiori si accosta quello del Casinò Municipale. Ed ecco che in Israele, a Tel Aviv, spunta il ristorante “Casino San Remo”. Anche la sua pagina Facebook si chiama così, ingenerando forse qualche confusione in certi navigatori della rete un po’ sprovveduti. Anche il dominio del sito lascia qualche dubbio: www.casinosanremo.co.il.