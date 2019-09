La Cgil di Imperia partecipa ai cortei della provincia per la difesa dell’ambiente

Imperia. «La Cgil sostiene la lotta dei giovani per la difesa dell’ambiente e contro il riscaldamento climatico. Per questo il 27 settembre saremo in piazza insieme agli studenti». Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini annuncia la partecipazione del sindacato alla ‘Settimana per il futuro’, e al terzo sciopero globale per il clima del 27 settembre.

La Camera del Lavoro di Imperia, con i lavoratori, gli studenti e i pensionati, parteciperà ai cortei che si terranno nelle città della nostra Provincia, alle iniziative pubbliche e alle assemblee nei luoghi di lavoro.

«Difendere l’ambiente significa lavoro di qualità, significa cambiare il modo di produrre e quindi di lavorare. Questo processo di trasformazione è molto importante e deve essere al centro delle scelte politiche di tutti i Paesi; la lotta climatica deve precedere ed inglobare tutte le altre: bisogna parlare di sviluppo, di solidarietà e di istruzione; dobbiamo ascoltare questi ragazzi, che stanno dimostrando di avere una visione ampia, internazionale e rivolta al futuro».