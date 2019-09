La Canottieri Sanremo organizza il 38esimo “Trofeo Aristide Vacchino-Regata Internazionale Sprint Allievi e Cadetti”

Sanremo. Sabato 14 e domenica 15 settembre, nello specchio acqueo interno al porto vecchio, va in scena il “38° Trofeo Aristide Vacchino – Regata Internazionale Sprint Allievi e Cadetti”.

La manifestazione, organizzata dalla Canottieri Sanremo, è indetta dalla Federazione Italiana Canottaggio e dal Comune di Sanremo ed è realizzata con il patrocinio della Regione Liguria e del CONI. La regata, svolta su imbarcazioni “singolo 7,20”, è riservata alle categorie “Allievi” B e C maschile e femminile ed ai “Cadetti” maschile e femminile.

Il “Trofeo Aristide Vacchino” è costituito da un basamento in noce di 26 cm di base e 10 cm di altezza e su di esso una pietra lavorata grezza di Sodalite bleu di 27 cm x 17 cm x 5 cm. Sopra la pietra, in verticale, due remi ed un’ancora in argento legati da una catena.

Saranno, inoltre, assegnati il “Trofeo Arnaldo Albarelli” per il primo classificato nella categoria Cadetti Maschile ed il “Trofeo Cerchiari Giuseppina” alla vincitrice della categoria Cadetti femminile”.