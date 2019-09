La Canottieri Sanremo conquista un oro e un bronzo ai Campionati italiani, Sindoni: «Motivo di orgoglio per la città»

Sanremo. In merito ai successi ottenuti dai ragazzi della Canottieri Sanremo, l’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni così interviene: «Tanti complimenti ai giovani atleti della Canottieri per gli eccezionali risultati raggiunti ai Campionati italiani!

L’impegno e la preparazione dei nostri ragazzi sono motivo di orgoglio per l’Amministrazione comunale e per tutta la città perché è stato portato sul podio il nome di Sanremo. L’augurio più sincero per un proseguimento sempre più brillante e per una carriera che, ne sono certo, sarà ricca di successi!».