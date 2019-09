Investire in Bitcoin: cosa sono e dove comprarli

Vuoi investire in Bitcoin ma non hai ben capito di cosa si tratta? Il primo passo per farlo è consultare una guida che ti spieghi, passo per passo, come Comprare Bitcoin!

Bitcoin: cosa sono?

Per Bitcoin intendiamo una valuta virtuale nata nel 2009. Dunque, si tratta di una criptovaluta decentralizzata, quindi non sottoposta al controllo di banche o governi e che si basa sui principi della crittografia.

L’uso di monete simili permette di scambiare denaro in forma anonima e lo scambio avviene secondo il processo peer-to-peer.

Ogni criptovaluta è legata ad un determinato periodo di tempo. Per quanto riguarda i Bitcoin, ad esempio, il tetto massimo d’unità raggiungibili è pari a 21 milioni.

Investire in Bitcoin, attualmente, appare un’ottima scelta in quanto si tratta di valute in continua crescita!

Utilizzare piattaforme CFD

Tra le soluzioni migliori per comprare Bitcoin abbiamo le piattaforme online CFD (contratti per differenza).

Il primo vantaggio che i trader traggono dalla scelta di una buona piattaforma riguarda le commissioni, che sono inesistenti, in quanto si tratta di siti totalmente gratuiti.

In più, i profitti non sono legati all’aumento dei prezzi, bensì dalla loro oscillazione. Cosa significa tutto ciò? Guadagnare è possibile anche se il prezzo scende!

Ogni piattaforma, poi, mette a disposizione una molteplicità di strumenti utili per condurre le proprie analisi ed elaborare strategie vincenti, agevolando anche i meno intenditori del settore.

Piattaforma eToro

Tra le piattaforme più apprezzate per comprare Bitcoin, segnaliamo eToro.

Piattaforma semplice ed intuitiva da utilizzare, permette ai propri utenti di investire in totale sicurezza. Questo broker ha introdotto due funzioni ormai essenziali per i trader: Social trading e Copy Trading.

Difatti, si tratta di un network sul quale poter interagire con altri trader e scambiarsi consigli. La strategia più utilizzata, però, riguarda la possibilità di copiare le mosse degli investitori da noi scelti, così da ottenere guadagni sin da subito!

Si consiglia di seguire trader con modalità operative diverse, così da diversificare i propri investimenti e avere più possibilità di guadagno.

Comprare Bitcoin con 24Option

Un altro broker ampiamente apprezzato dagli utenti, soprattutto i principianti, è 24Option. Si tratta sempre di una piattaforma semplice da utilizzare, in quanto lo scopo principale del broker è facilitare il lavoro dei propri clienti.

Gli iscritti hanno a disposizione una vasta gamma di materiali didattici, scaricabili gratuitamente, che sono ottime guide che spiegano come guadagnare comprando Bitcoin.

Inoltre, 24Option offre un conto demo: strategia perfetta per far pratica senza correre rischi, così da verificare la riuscita delle proprie strategie!

Bitcoin: comprarli implica guadagni?

Bisogna chiarire subito la caratteristica principale delle criptovalute e, di conseguenza, dei Bitcoin: la volatilità.

Per volatilità s’intende il cambiamento repentino di prezzo a cui sono legate queste monete virtuali; fattore importanti per investimenti a breve termine.

Per tale ragione, si consiglia di compare Bitcoin affidandosi a piattaforme di trading CFD, così da guadagnare anche se il valore diminuisce.

L’unica cosa che i trader hanno bisogno di fare per capire se un investimento è conveniente o meno riguarda una previsione sul prezzo del Bitcoin.

Per coloro che ancora non possiedono le capacità giuste per attuare previsioni e fare un’accurata analisi tecnica del titolo in questione, anche in questo caso, la piattaforma giusta può essere la soluzione!

Comprare Bitcoin, dunque, è una scelta conveniente per coloro che si affidano alle apposite piattaforme online. Stando alle previsioni, le criptovalute sono esposte ad una crescita esponenziale, dunque, parliamo d’investimenti allettanti!

Fare trading sui Bitcoin non esula da rischi o perdite, per tale ragione, bisogna essere equilibrati, gestire le proprie emozioni e ragionare bene prima di agire!

Esporsi a rischi ed essere audaci non può far altro che aiutarci a raggiungere i nostri scopi: moltiplicare il nostro capitale.

(Foto da Google Immagini)