Bordighera. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia sono intervenuti per spegnere un incendio divampato intorno alle 22 nell’area dell’antico sentiero del beodo, nei pressi del ponte dell’autostrada, in frazione Sasso a Bordighera. Presenti anche i carabinieri e la protezione civile.

Non ci sarebbero case minacciate dal fuoco, ma vista la tarda ora, i soccorritori stanno cercando di circoscrivere le fiamme, evitando che si avvicinino alle abitazioni.