Imprese edili della provincia di Imperia: opportunità di business in Costa Azzurra

Imperia. Il progetto Alcotra EcoBati, cofinanziato dall’Unione Europea di cui la Camera di Commercio Riviere di Liguria è partner, fa tappa in Costa Azzurra.

Per favorire lo scambio di conoscenze fra operatori imperiesi (sempre più apprezzati come applicatori ed esecutori di elevata qualità) e francesi del settore edilizio, martedì 17 settembre è in programma ad Antibes l’incontro dal titolo “Tutto sull’isolamento con la canapa” nell’ambito dell’evento Renover+, un’occasione di promozione reciproca fra aziende produttrici, imprese e artigiani utilizzatori di materiali isolanti a base di canapa.

Artigiani e imprese di Imperia avranno quindi la possibilità di incontrare aziende produttrici di materiali innovativi (francesi e cuneesi in particolare), architetti, progettisti, promotori e potenziali clienti (sempre più presenti nella Cote d’Azur e nel Principato).

Il progetto EcoBati offre alle imprese del territorio imperiese (massimo 25) un servizio di trasporto gratuito per partecipare all’evento. La partenza è fissata alle 17 da Imperia, con rientro previsto alle 23. Per partecipare è necessaria l’iscrizione da formalizzare entro il 10 settembre.

Programma completo e scheda di adesione sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria al seguente link: http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Agenda/Single?id_appointment=824