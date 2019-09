Imperia, zebre rialzate anche davanti al Palazzo comunale

Imperia. Arriva l’attraversamento rialzato anche davanti al Comune in viale Matteotti.

Dopo quello di via Delle Valli e davanti all’ingresso di Villa Faravelli è stato posizionato quello in corrispondenza di Palazzo civico, un punto, ovviamente, molto frequentato e anche pericoloso per la tendenza da parte degli automobilisti a schiacciare sull’acceleratore.

Prevista la collocazione di altre zebre sopraelevate in città.