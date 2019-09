Imperia, dà un passaggio a un anziano e lo deruba. Individuato dalla polizia

Imperia. Ha offerto un passaggio in auto a un novantenne in proncinto di salire sull’autobus, ma invece di limitarsi ad accompagnarlo a casa, lo ha derubato di tutti i soldi che l’anziano aveva nel portafogli. L’autore del gesto, poi individuato dalla squadra mobile della polizia, è un sessantenne di origine campana, con precedenti in reati analoghi, in ‘trasferta’ a Imperia.

Il borseggiatore ha avvicinato la sua vittima in piazza Dante presso la fermata dell’autobus e con uno stratagemma ha convinto l’anziano a salire sull’auto. Con la scusa di allacciargli le cinture, gli ha poi sfilato il portafogli, rubando tutto il contante che il novantenne aveva appena prelevato.

Una volta giunto a destinazione, mentre l’anziano si apprestava a scendere dall’auto, il malvivente ha attirato la sua attenzione facendogli notare che gli erano caduti, sul tappetino, il portafogli e le chiavi e riconsegnandogliele.

La vittima si è accorta di essere stata derubata soltanto quando ormani era scesa dall’auto. Gli investigatori della polizia si sono messi subito sulle tracce del borseggiatore, che aveva già lasciato la provincia di Imperia per non essere individuato. Ma attraverso una minuziosa attività di indagine, la squadra mobile è riuscita a rintracciarlo e lo ha segnalato alla Procura di Imperia.