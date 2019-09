L'incidente

Imperia, tamponamento a catena in corso Garibaldi: cinque auto coinvolte fotogallery

Il traffico, in direzione Oneglia, è stato deviato in via Boine

Imperia. Tamponamento a catena in corso Garibaldi a Porto Maurizio, poco prima dell’intersezione con Galleria Castaldi. Sono cinque le auto coinvolte nell’incidente. E’ intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca Imperia che sta prestando i soccorsi a ciascuno degli automobilisti coinvolti. di 14 Galleria fotografica Imperia, tamponamento a catena in corso Garibaldi







La persona più seriamente ferita sembra essere un’anziana, che sedeva al fianco dell’autista della prima auto coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani che stanno disciplinando il traffico, visto che si stanno formando lunghe code. Il traffico, in direzione Oneglia, è stato così deviato in via Boine.

