Imperia sugli scudi, mister Lupo: «Il sindaco in tribuna ha portato bene, spero venga sempre»

Imperia. Il mister neroazzurro Alessandro Lupo si coccola il 3-0 rifilato al “Ciccione” a un cliente non semplice, il Finale dell’ex tecnico Pietro Buttu che significa primato solitario il classifica, anche se all’appello mancano alcune gare rinviate per il maltempo.

«Sono contento -dice Lupo – dei miglioramenti della squadra anche perché davanti avevamo un team preparato che poteva metterci in difficoltà. Ovviamente, dopo due giornate non guardo alla classifica ma alla prestazione che ritengo importante sotto il profilo tecnico, motivazionale e tattico».

Sotto la piaggia si è sbloccato anche Giovanni Boggian… «Se crede nei suoi mezzi può essere il nostro valore aggiunto. Oltre alla rete ha fatto una bella partita. Ma sono felice anche per il goal messo a segno dal giovane Pietro Minasso. Contro il Finale, tra l’altro, hanno esordito 3 giovani del vivaio causa anche un po’ di emergenza infortuni. I giovani sono importanti ma la rosa è strettina. La società sa quali sono le mie richieste. Non c’è bisogno sul mercato a dicembre di fare stravolgimenti e nemmeno investimenti impossibili per renderci più competivi», sottolinea il tecnico ex sanremese.

«Sono contento- conclude Alessandro Lupo – che in tribuna ci fosse il sindaco Claudio Scajola. Spero che si sia divertito, ma a questo punto, visto che la sua presenza ci ha portato bene, deve venire sempre».

Parola al dirigente Eugenio Minasso: «Ho visto una squadra in crescita a livello di gioco. Tutto ciò aiuta a ricreare entusiasmo. Bisogna far di nuovo appassionare i tifosi a questi colori e certe prestazioni aiutano».