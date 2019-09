Imperia. Fabrizio Fontana, alias James Tont e Capitan Ventosa ha animato il sabato sera di Borgo d’Oneglia divertendo con le sue gag e battute il pubblico presente e gli ascoltatori sintonizzati in diretta e via web sulle frequenze di R24 Radio in compagnia di Walter Sindoni, di Pokki dj e Comix dj

Il noto comico e inviato di “Striscia la Notizia” ha portato sul palco nell’immediato entroterra del centro cittadino, i suoi personaggi più famosi.

Applausi a scena aperta e a fine spettacolo gli immancabili selfie e autografi.

L’iniziativa è stata dell’attivissimo Circolo Borgo d’Oneglia del presidente Marco Armelio in collaborazione con il Comune di Imperia.