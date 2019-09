Imperia, Scajola sull’appalto rifiuti: «Doveroso permettere ai tecnici di lavorare in assoluta serenità»

Imperia. «È in corso una normale gara che sta procedendo secondo i canoni previsti dalla legge. Sta andando avanti un’attività di verifica, con il necessario supporto legale». Così il sindaco Claudio Scajola replica ai consiglieri di minoranza Luca Lanteri e Alessandro Savioli (Progetto Imperia) a proposito dell’appalto rifiuti.

«In questa fase, è doveroso -prosegue l’ex ministro – permettere ai tecnici di lavorare nell’assoluta serenità per il bene della città. Non inseguiamo pertanto le sterili polemiche di chi, con le proprie parole, dimostra più rancore verso l’amministrazione che amore per Imperia.

Intanto non trovano conferme le voci su un ripensamento della giunta sulla gara di appalto a favore di una soluzione in house.