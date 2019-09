Imperia, ritardi nei pagamenti da parte della Cooperativa Proteo, la Cgil scrive al prefetto

Imperia. La segreteria FP-CGIL Imperia a proposito dei ritardi nei pagamenti da parte della Cooperativa protei ai lavoratori della nettezza urbana scrive: «Riteniamo inaccettabile la sterile comunicazione della Cooperativa Proteo, nella quale si evince che lo stipendio di agosto sarà versato con un ritardo di 15 giorni. Si fa presente che la Cooperativa, nonostante abbia avuto un incontro con il sindacato qualche giorno fa, non ha minimamente informato delle difficoltà nell’erogazione dello stipendio, anzi confermava nel retribuire tutto lo straordinario accumulato fino ad ora e non ancora compensato economicamente. Nella giornata di ieri invece, è giunta un’informativa ai lavoratori con una semplice dicitura “per motivi non legati alla nostra volontà il versamento delle retribuzioni del mese di agosto subirà un lieve ritardo ed il pagamento sarà effettuato lunedì 30” Intanto corre precisare che i lavoratori hanno regolarmente prestato la loro opera oltre le ore previste, vedi ore in straordinario, per far fronte a tutte le esigenze dichiarate dalla Cooperativa, così come hanno disperatamente atteso, e continuano ad attendere il pagamento del lavoro supplementare svolto nei mesi passati.

Tutto ciò per evidenziare con quale leggerezza e poca attenzione la Cooperativa ha riservato ai lavoratori nel comunicare che non verserà lo stipendio nella data concordata, data per la quale ogni lavoratore ha delle scadenze di pagamento obbligatorie e ricorrenti.

Pertanto consideriamo l’atteggiamento della Cooperativa irresponsabile e si denota una scarsa attenzione verso chi, da ormai molti mesi di appalto, garantisce il servizio in situazioni di disagio e di moltissime ore in straordinario non retribuito. LSi invita quindi la Cooperativa a erogare nell’immediato quanto dovuto a tutti i lavoratori».