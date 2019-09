Imperia. Prende il via ad ottobre il bando sulla rigenerazione urbana attraverso cui i comuni liguri potranno presentare i primi progetti per il recupero urbanistico del territorio.

Lo ha comunicato quest’oggi, a margine della presentazione del piano di investimenti contro il dissesto idrogeologico, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.

Dopo l’approvazione della Legge regionale, nel dicembre 2018, e delle linee guida per i comuni, parte ora il bando per un ammontare complessivo di 360mila euro che serviranno a finanziare le progettazioni che i comuni metteranno in campo per i più significativi progetti di riqualificazione urbana.

«Con queste risorse – ha spiegato l’assessore Marco Scajola – iniziamo a dare una prima risposta agli enti locali. Pensiamo di finanziare da 12 a 15 interventi e con le prossime finanziarie daremo un contributo anche sul fronte della realizzazione degli interventi».

L’obiettivo della legge è quello di incentivare i processi di recupero urbano e contrastare l’abbandono del territorio agricolo in Liguria, due temi dominanti delle politiche urbanistiche regionali.