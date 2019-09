Imperia, poliziotti allontanano un ambulante molesto: i ringraziamenti dell’amministratore di condominio

Imperia. La squadra Volante allontana un ambulante molesto e l’amministratore di condominio ringrazia la polizia.

E’ avvenuto nei giorni scorsi: l’amministratore condominiale del Centro commerciale “Galleria degli Orti” di via Bonfante, si è rivolto alla Polizia di Stato al fine di richiedere un intervento nella zona, in quanto i commercianti venivano da alcuni giorni molestati da uno straniero, un ambulante che cercava di vendere oggetti arrecando disturbo ai passanti e ai negozianti.

Giunta in mattinata la segnalazione la squadra volante dopo aver individuato l’uomo lo ha accompagnato in questura al fine di procedere a foto segnalamento e accertamenti sulla sua posizione, all’esito dei quali è emerso che lo stesso, cittadino nigeriano di 23 anni, era in possesso di valido titolo di soggiorno sul nostro territorio ma residente a Genova.

In assenza di una valida ragione della sua presenza e permanenza ad Imperia, non avendo a suo dire né un lavoro né parenti o conoscenti in città, gli operatori di polizia lo hanno invitato ad allontanarsi per far ritorno nella sua città di residenza.

La polizia ferroviaria ha confermato il rientro a Genova dello straniero.

L’amministratore di condominio ha espresso alla Polizia di Stato gratitudine per la rapidità e l’efficacia dell’intervento.