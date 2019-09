Imperia. «Non c’è nessun caso piscina, si sta lavorando per ridare all’impianto natatorio della città di Imperia la migliore efficenza e immagine possibile. Compatibilmente con i tempi tecnici si troverà una soluzione per venire incontro alle esigenze della Rari Nantes».

L’assessore allo Sport Simone Vassallo spegne le polemiche relative a uno slittamento in avanti della riapertura della piscina “Felice Cascione” a causa di ulteriori lavori (rifacimento del fondo della vasca) di cui l’impianto ha un assoluto bisogno.

«La nuova copertura -sottolinea Vassallo – che permette l’efficientamento energetico è già in corso d’opera, ma non basta. Occorre riconsegnare alla città un lavoro definito sia per quanto riguarda la vasca che l’esterno».

I lavori dovevano essere terminati entro la metà di ottobre, ora la riapertura potrebbe slittare di qualche settimana. Allo studio c’è la possibilità di un utilizzo parziale fino a fine lavori.