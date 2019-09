Imperia, piccole manutenzioni siglato accordo tra Comune e Scuola Edile

Imperia. Firmata stamattina la convenzione tra Comune e Scuola Edile di Imperia per la realizzazione di interventi di piccola manutenzione negli edifici scolastici e negli immobili dati in uso per finalità sociali.

L’accordo ha la durata di due anni, ma potrà essere rinnovato.

Gli interventi saranno effettuati dai docenti e dagli allievi della Scuola Edile nell’ambito delle attività curricolari di Laboratorio e di Project Work.

Il Comune di Imperia si farà carico dell’acquisto del materiale necessario per l’opera di manutenzione programmata.

«È un’iniziativa che unisce diversi aspetti: la formazione con il sociale e l’educazione civica», commenta l’assessore alle Politiche sociali, Luca Volpe. «Gli studenti della Scuola Edile avranno modo di cimentarsi con attività di manutenzione che arricchiranno il loro bagaglio di competenze da spendere sul mercato del lavoro e al contempo si prenderanno cura di spazi pubblici. È un progetto che vede tutti vincitori, simbolo della giusta sinergia che deve esserci tra amministrazione e tessuto sociale».