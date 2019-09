Imperia. Hanno preso il via oggi i lavori in via Siffredi per la realizzazione di due parcheggi per disabili e uno per ambulanze. Si tratta di stalli rialzati a livello del marciapiede, in modo tale da superare le attuali criticità per gli utenti.

“L’Amministrazione, a partire dal nostro Sindaco, ha dimostrato grande sensibilità in questi mesi sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche. È un intervento che era stato richiesto e sul quale ci siamo attivati per dare una risposta nei tempi più celeri. Ricordo che stiamo portando avanti un importante lavoro complessivo di abbattimento delle barriere architettoniche in Viale Matteotti, dalla zona dei due leoni sino alla pensilina di Porto Maurizio”, dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Ester D’Agostino.