Imperia, open day del G.S. Riviera dei Fiori dedicato alle ragazze

Imperia. Quest’anno il G.S. Riviera dei Fiori si dedica anche a tutte le ragazze che amano il gioco del calcio. A loro è dedicata una giornata di incontro: l’open day femminile che si terrà il 21 settembre dalle 16.30 alle 18.30 presso le strutture dalle Case Popolari dei Piani in Corso Allende. La giornata è aperta a tutte le ragazze nate dal 2006 al 2014.

Si ricorda che in queste settimane sono riprese le attività per la categoria maschile e le iscrizioni sono aperte per i nati nel 2002 fino ai nati nel 2014. L’organigramma tecnico è composta da tecnici qualificati e da istruttori qualificati nelle Scienze Motorie.

Per tutte le informazioni necessarie, la segreteria è aperta al campo dei piani dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18:30.