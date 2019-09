Imperia, open day del Centro di Solidarietà l’Ancora sui progetti di servizio civile universale

Imperia. In prossimità della chiusura del bando prevista per il 28 settembre prossimo, il Centro di Solidarietà l’Ancora organizza un open day per presentare i suoi progetti di servizio civile universale attraverso cui ragazzi e ragazze di età compresa fra i 18 e i 28 anni possono rendersi utili agli altri.

I posti di servizio civile disponibili sono ubicati a Ventimiglia, Sanremo, Arma di Taggia, Imperia. Il Centro Ancora ha posti disponibili presso le Comunità per richiedenti asilo, Comunità per tossicodipendenti e Centri di aggregazione giovanile.

Il servizio civile rappresenta per i giovani un’importante opportunità di crescita e formazione personale oltre che permettere loro di inserirsi con responsabilità nella società di domani. La durata del servizio è di dodici mesi, l’impegno dei volontari è di circa 30 ore settimanali. Ai volontari spetta un contributo mensile di 433,80 € corrisposto direttamente dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

L’incontro si terrà martedì 25 settembre dalle 9 alle 13 presso il Centro di Solidarietà l’Ancora in corso Garibaldi 20 a Sanremo. Per informazioni: 380 9022871.