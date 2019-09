Imperia. Sono state installate nei giorni scorsi a Imperia due nuove cartine ad uso turistico, una a Porto Maurizio all’angolo tra via Cascione e via San Maurizio e l’altra a Oneglia in Largo Sabatini.

L’intervento, curato dagli assessori all’Arredo Urbano, Laura Gandolfo, e al Turismo, Gianmarco Oneglio, è stato realizzato con l’ausilio di una mappa satellitare. La parte angolare di ciascuna cartina è dedicata, in maniera più approfondita, ai centri storici dei due rioni. Entrambe le cartine sono illuminate per essere pienamente fruibili anche dopo il calare del sole.

«È stato un lavoro in team, che ha richiesto un’attenzione particolare per la verifica e l’aggiornamento delle vie. Un ringraziamento va alla Publiemme per il supporto e a Cristina Tealdi e Gianni De Moro per le precisazioni storiche- dichiarano Gandolfo e Oneglio – Le prime sensazioni sono positive, in tanti hanno manifestato apprezzamento. Crediamo si tratti di elementi utili sia sul fronte turistico che per migliorare il decoro della città. La particolarità è l’inserimento delle quattro torri presenti sullo stemma del Comune: una richiesta esplicita del nostro sindaco per rimarcare le radici di Imperia».