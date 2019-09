Imperia, morte dell’ex presidente francese Jacques Chirac, il ricordo del sindaco Scajola

Imperia. «Chirac è stato un grande presidente della Francia e ha sempre avuto un rapporto di buona collaborazione con l’Italia. Ricordo in particolare che, se c’è il raddoppio del Tenda, è per la sua condivisione al progetto presentato da Berlusconi insieme a me al vertice bilaterale franco-italiano a Parigi all’Eliseo nel 2001. Di fronte alla nostra richiesta, nonostante le perplessità del suo governo, Chirac acconsentì. La sua azione all’Eliseo ha avuto pertanto benefici anche per il nostro territorio del Ponente ligure».

[Foto Ansa]